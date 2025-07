Prefeitura edita mais um decreto para regulamentar adicionais

A Prefeitura de Taubaté publicou nessa quarta-feira (30), no diário oficial do município, um novo decreto para regulamentar a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida, que são recebidos por 3.500 dos 6.700 servidores. O ato foi assinado pelo prefeito em exercício, o vice-prefeito Oliveira Neto (Novo), já que o prefeito Sérgio Victor (Novo) está na Inglaterra, para participar de um curso.

Em um intervalo de cinco meses, esse já é o terceiro decreto editado com essa finalidade. Os dois anteriores, publicados no fim de fevereiro e no fim de março, sofreram resistência na Câmara e não chegaram a ter efeitos práticos (leia mais abaixo). Já esse terceiro decreto entrou em vigor nessa quarta-feira, com efeitos imediatos.