‘Apoiamos o diálogo entre Brasil e EUA’, diz Embraer após tarifa

Em nota, a Embraer confirmou que a decisão exclui aeronaves civis e seus componentes, entre outros setores, da tarifa adicional de 40% sobre as importações do Brasil.

“A notícia confirma o impacto positivo e a importância estratégica das atividades da Embraer para as economias brasileira e norte-americana. Com essa medida, as exportações da Embraer para os EUA permanecem com 10% de tarifa, em vigor desde o dia 2 de abril”, disse a empresa.

“Continuamos acreditando e defendendo firmemente o retorno à regra de tarifa zero para a indústria aeroespacial global. Mais importante ainda, apoiamos o diálogo contínuo entre os governos brasileiro e norte-americano e permanecemos confiantes em um resultado positivo para os dois países.”