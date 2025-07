Fim de uma era: Lojas Ótimma encerra atividades em São José

Após 20 anos de atuação na avenida Andromeda, em São José dos Campos, a tradicional Lojas Ótimma encerrou oficialmente suas atividades nesta semana. O fechamento, que já havia sido anunciado em meados de julho, foi concretizado e gerou comoção entre antigos clientes e moradores da região.

A confirmação veio por meio de uma publicação nas redes sociais da loja. “Nosso muito obrigado a todos que caminharam conosco até aqui. Essa história foi feita com vocês.”