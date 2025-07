Homem é preso após ameaçar com faca e agredir o pai na região

Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Caraguatatuba, após ameaça e agressão ao próprio pai. Ele foi detido na tarde desta quarta-feira (30).

A Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência de dano material, envolvendo um homem armado com faca que estaria agredindo o próprio pai.