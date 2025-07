Para evitar ação judicial, Funcabes deve firmar CAC com o MP

Segundo os termos prévios do CAC, os servidores administrativos somente poderão ingressar na Funcabes via concurso público. Além disso, a fundação terá que implementar, em até 180 dias, sistema de registro de ponto para os funcionários efetivos e comissionados, de forma mecânica ou eletrônica.

Com relação ao convênio mantido com a Prefeitura na área da educação, a Funcabes se comprometeria a realizar processos seletivos periódicos e a respeitar a ordem classificatória mesmo no caso de convocação de funcionários temporários. Todos os servidores do convênio também teriam que utilizar o sistema de registro de ponto.

Ainda de acordo com os termos prévios, a Funcabes teria até 180 dias para encerrar os atuais vínculos que estiverem em desacordo. O descumprimento do CAC poderia acarretar o ajuizamento de ação e o pagamento de multa de R$ 1.000 para cada "ato ilegal praticado".

Questionada pela reportagem, a Funcabes afirmou que a minuta do CAC "encontra-se em tratativa com o Ministério Público para ajustes". A fundação não informou quantos dos atuais funcionários teriam que ser dispensados com base no acordo. "A definição dependerá da apuração dos vínculos anteriormente constituídos que não forem regularizados por meio da aprovação dos profissionais nos processos seletivos em andamento e futuros, a serem realizados ao longo do prazo estipulado no CAC".

Denúncia.