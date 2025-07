Megaoperação policial desarticula célula do PCC em Pinda

As ações, batizadas de Operação Libertas e Operação Sombra, contaram com o apoio de mais de 50 policiais civis, 15 viaturas e forças de segurança de diversas cidades da região.

Uma megaoperação policial deflagrada nesta terça-feira (30) pela DEIC de Taubaté resultou na prisão de sete integrantes de uma célula do Primeiro Comando da Capital (PCC) que atuava na cidade de Pindamonhangaba, especialmente no Residencial Bem Viver.

As operações foram coordenadas pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Taubaté, com apoio de delegacias de Pindamonhangaba, Campos do Jordão, São Luiz do Paraitinga, Lagoinha, Redenção, Natividade da Serra, Tremembé, 1º e 4º DP de Taubaté, além da DEIC de São José dos Campos e dos canis da Guarda Civil Municipal de Jacareí e Pindamonhangaba.

Durante a ofensiva, foram cumpridos 14 mandados de busca domiciliar e sete mandados de prisão temporária, resultando na prisão de alvos considerados faccionados e com posição de hierarquia dentro do organograma criminoso. Os presos são conhecidos pelos apelidos: Biguinha, Beiço, Zé Galinha, Perverso e sua companheira Cosminha, além de Bodinho.

Entre os materiais apreendidos estão celulares, rádios comunicadores, anotações com controle do tráfico, drogas e um veículo usado no comércio ilegal. A Operação Libertas teve caráter ostensivo, enquanto a Operação Sombra foi sigilosa e estratégica, culminando na prisão de um dos principais líderes da facção, que estava escondido em um apartamento invadido no Residencial Bem Viver.