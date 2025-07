Mulher é brutalmente morta em ponto de droga na região

A Polícia Civil de Ubatuba investiga um caso de homicídio registrado na manhã desta quarta-feira (30), na Travessa Yassou Utyiama, no bairro Estufa. A vítima, identificada como Claudia da Silva Nogueira, de 36 anos, foi encontrada morta em uma área de mata às margens da Rodovia BR-101, conhecida como ponto de uso de entorpecentes na cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares isolaram o local até a chegada da equipe de perícia de Caraguatatuba, que constatou diversos ferimentos na região da cabeça e pescoço da vítima. Foram recolhidos três pedaços de madeira com vestígios de sangue, uma pedra de concreto e uma faca com lâmina de 15 centímetros, todos os objetos foram apreendidos.