Ações da Embraer disparam após aviões ficarem de fora de tarifaço

As ações da Embraer entraram em leilão por volta das 15h35 desta quarta-feira (30), após devolverem rapidamente todas as perdas que exibiam desde a manhã, diante da notícia de que as aeronaves ficaram de fora da tarifa de 50% contra o Brasil imposta pelos Estados Unidos.

Antes de entrarem em leilão, as ações subiam 1,44%, a R$ 69,73. Os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da empresa — recibos de ações de empresas listadas em bolsas do exterior — avançavam 9,92%, a US$ 54,52.