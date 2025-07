Embraer escapa do tarifaço de Trump sobre produtos brasileiros

A Embraer ficou de fora das tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A ordem executiva, assinada nesta quarta-feira (30) pelo presidente Donald Trump, estabelece uma ampla lista de bens importados, mas abre exceções para determinados setores, entre eles o de aeronaves civis e seus componentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As exceções foram divulgadas no anexo 1 da ordem executiva. Entre eles, estão a polpa e o suco de laranja, minério de ferro, produtos siderúrgicos, petróleo e aviões.