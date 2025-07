Lista de exceções do tarifaço de Trump reduz impactos no Vale

Gomes Neto envolveu-se pessoalmente nas negociações com representantes do governo americano após o anúncio do tarifaço, em 9 de julho. A companhia contou com forte apoio de clientes nos EUA.

Região.

No Vale do Paraíba, 14 cidades entre 23 exportadoras venderam para os Estados Unidos no primeiro semestre deste ano. Elas seriam as mais atingidas pela sobretaxa de 50% imposta aos produtos brasileiros, mas a maior parte dos produtos exportados na região ficou de fora da tarifa.

São José dos Campos, que seria a mais afetada, teve 52,44% do total das suas exportações indo para os EUA em 2025 – US$ 738,29 milhões de um total de US$ 1,40 bilhão. Os aviões representaram 92% das exportações de São José para os americanos.