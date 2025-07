Embraer Super Tucano da Esquadrilha da Fumaça cai em área rural

Um avião Embraer A-29 Super Tucano caiu na manhã desta quarta-feira (30) numa área rural de Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo, a cerca de 50 km da AFA (Academia da Força Aérea).

A aeronave teria apresentado uma pane durante um voo de instrução ou treinamento. Segundo áudio, o piloto conseguiu ejetar com sucesso. Ainda não há informações sobre sua identidade, matrícula ou missão.