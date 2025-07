VÍDEO: Ciclone provoca mar agitado e susto em praia de Ilhabela

A força da natureza deu um susto nos moradores e turistas do Bonete, em Ilhabela, na manhã da terça-feira (29). Com a passagem de um ciclone extratropical pela costa sudeste, o mar avançou com força sobre a faixa de areia, surpreendendo quem estava na praia.

Vídeos registraram o momento em que a maré corre atrás das pessoas, obrigando muitos a deixarem seus pertences e saírem correndo.