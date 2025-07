35 anos do ECA e o compromisso com a vida de nossos jovens

Nesse trabalho, a articulação com municípios e estados é fundamental. Mapeamos e encaminhamos nossos jovens para os serviços locais e firmamos parcerias com diversos órgãos para garantir acesso a tudo que eles precisam. O Depois do Amanhã já atua em mais de 100 municípios paulistas e já transformou a vida de mais de mil jovens, com adesão voluntária. Os resultados são visíveis: mais inclusão, menos reincidência e dados valiosos para aprimorar ainda mais nossas políticas públicas.

Celebrar os 35 anos do ECA é reafirmar uma verdade essencial: a proteção integral não termina quando um adolescente comete um erro. Pelo contrário, é nesse momento que o Estado precisa ser mais presente, mais responsável, mais acolhedor e, acima de tudo, transformador.

Na Fundação CASA, com apoio do Governo do estado de São Paulo e da Secretaria da Justiça e Cidadania, seguimos com esse compromisso, guiados pelo ECA e pelas diretrizes do Sinase, para que cada jovem tenha, de fato, a oportunidade de construir o seu próprio amanhã.