Amor eterno: emocionante adeus ao casal do Vale morto em acidente

Familiares e amigos despediram-se do casal William Reis e Jéssica Barros da Conceição na manhã desta quarta-feira (30), em São Sebastião. Eles morreram em um acidente de trânsito na rodovia Mogi-Bertioga, registrado na ultima segunda-feira (28). O casal deixa dois filhos pequenos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Moradores do distrito de Juquehy, em São Sebastião, o casal voltava de um evento de motociclistas em Mogi das Cruzes quando se envolveu na colisão que tirou suas vidas. A causa do acidente será investigada.