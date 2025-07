Praça de SJC tem postes derrubados; polícia procura criminosos

Uma área de lazer localizada na rua Irmã Penha, no bairro Vila Amélia, zona sul de São José dos Campos, foi alvo de vandalismo nas últimas horas. Segundo informações divulgadas nas redes sociais pelo prefeito Anderson Farias (PSD), o local amanheceu com postes derrubados, fiação elétrica furtada e lixeiras destruídas, em mais um caso de ataque ao patrimônio público.

“É triste ver cenas assim, uma praça completamente depredada, que deveria servir à população para momentos de lazer e convívio. Mas vamos agir. A polícia estará na região para identificar e prender os responsáveis”, afirmou o prefeito em vídeo.