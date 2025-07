VÍDEO: Tsunami atinge Japão e usina de Fukushima é evacuada

O Japão registrou a chegada do primeiro tsunami causado pelo terremoto de magnitude 8,7 que atingiu o leste da Rússia. Na manhã desta quarta-feira (30) — horário local japonês —, ondas de cerca de 30 centímetros foram observadas no norte do país.

A elevação atingiu a principal ilha do norte, Hokkaido. A emissora NHK alertou que as próximas podem ser muito maiores. Mais cedo, a agência meteorológica do Japão informou que ondas de até três metros eram esperadas por toda a costa norte e leste do Japão, até Wakayama, ao sul de Osaka.