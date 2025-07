Defesa Civil Estadual entrega kits de estiagem no Vale do Paraíba

Na manhã desta quarta-feira (30), será realizada a entrega de mais de 1.600 itens de combate a incêndios para 39 municípios do Vale do Paraíba. A ação será realizada na sede da Defesa Civil Municipal de Pindamonhangaba, na avenida Professor Manoel César Ribeiro.

A Defesa Civil do Estado realiza, de forma inédita, a entrega de kits de estiagem da Operação São Paulo Sem Fogo diretamente nas regionais do interior paulista. A mudança na logística visa agilizar o processo e fortalecer a resposta dos municípios durante o período de estiagem. Até o ano passado, os kits precisavam ser retirados na capital pelos agentes municipais.

A entrega faz parte do cronograma de distribuição da operação e já beneficiou outras regiões do estado, como Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru, São José do Rio Preto, Araraquara, Marília e Sorocaba. Até o momento, foram entregues 223 kits de estiagem, número significativamente superior ao registrado em 2024, quando cerca de 108 kits foram entregues.

Os kits são compostos por equipamentos essenciais para o combate a incêndios em áreas de vegetação, como sopradores, abafadores, mochilas costais e outros itens de proteção. O objetivo é reforçar a capacidade de resposta das Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil, especialmente em regiões com maior risco de queimadas durante o período seco.

Logo após a entrega dos kits, será promovida uma ação de conscientização sobre a prevenção de incêndios florestais. A atividade também integra a Operação São Paulo Sem Fogo e contará com a participação de agentes da Defesa Civil do Estado, Defesa Civil municipal, técnicos da Fundação Florestal e da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo.