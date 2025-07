VALE: Dois são presos por golpe da maquininha em venda de panela

Dois homens foram presos em flagrante na tarde de terça-feira (29) após aplicarem um golpe da maquininha em Caçapava, na venda de uma panela de pressão. A dupla, de 30 anos e 39 anos, foi detida por policiais rodoviários federais na rodovia João Amaral Gurgel, altura do km 4, no bairro Piedade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, os criminosos teriam simulado a venda de uma panela de pressão por R$ 50, mas utilizaram maquininha adulterada para debitar R$ 2.450 da conta bancária da vítima, um caminhoneiro, de 55 anos.