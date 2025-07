Com temperatura negativa, Campos do Jordão bate recorde de frio

Campos do Jordão registrou o dia mais frio de 2025 nesta quarta-feira (30), com os termômetros registrando -1,5°C por volta das 5h, de acordo com medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Houve geada no município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Até então, o recorde de frio em Campos do Jordão no ano era de -0,6ºC, no dia 25 de junho. Em 2024, a temperatura mais baixa foi de -2,3ºC, em agosto.