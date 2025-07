PM apreende mais de 150 porções de drogas na zona norte de SJC

No final da tarde de terça-feira (29), policiais militares da Rocam do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pela rua Antônio Vieira de Souza, em Santana, na região norte de São José dos Campos, quando visualizaram dois homens em atitude suspeita.

Ao perceberem a presença da equipe policial, ambos empreenderam fuga em direção ao Rio Paraíba, sendo que um deles arremessou ao solo uma sacola plástica branca.