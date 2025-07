Tragédia: jovem Anderson morreu após acidente em São José

Um jovem de 23 anos morreu em acidente entre moto e carro em São José dos Campos. O grave acidente de trânsito aconteceu na noite de terça-feira (29), na zona norte da cidade. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O acidente aconteceu por volta das 18h38, na avenida Pico das Agulhas Negras, no bairro Jardim Altos de Santana. Segundo informações do boletim de ocorrência, a colisão envolveu um automóvel de cor preta, conduzido por um homem de 50 anos, e uma motocicleta cinza registrada em nome do pai da vítima, que foi identificada pela polícia como Anderson Domingues de Lima.