Jovem Anderson morre atropelado por carro em São José

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente envolveu um automóvel e uma motocicleta, embora a vítima estivesse em uma bicicleta no momento da colisão. A vítima, identificada como Anderson Domingues de Lima, chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do carro, temendo represálias da população, se abrigou em um restaurante próximo e acionou os policiais pelo 190, apresentando-se apenas com a chegada da viatura. Ele estava acompanhado de sua advogada no momento do registro da ocorrência.

Peritos do Instituto de Criminalística e agentes do Grupo de Operações Especiais estiveram no local para realizar os procedimentos técnicos. Também foram expedidas requisições de exames necroscópico e toxicológico no Instituto Médico Legal.

O veículo envolvido no atropelamento, um automóvel preto, ano 2023/2024, está registrado em nome do motorista. Já a bicicleta da vítima estava associada a um motociclo cinza, também citado no BO, cujo proprietário é o pai da vítima.