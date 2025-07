Adeus, William e Jéssica! Casal da região morre em acidente

Um trágico acidente na rodovia Mogi-Bertioga, registrado na ultima segunda dia 28 de julho, resultou na morte de William e Jéssica Barros da Conceição, moradores do distrito de Juqueí, em São Sebastião. O casal voltava de um evento de motociclistas em Mogi das Cruzes quando se envolveu na colisão que tirou suas vidas. Eles deixam dois filhos pequenos.

A comoção tomou conta das redes sociais. Amigos, familiares e clientes da jovem Jéssica, que era muito querida na comunidade, prestaram homenagens emocionadas. “A vida ceifou duas vidas de amor eterno. Resta a saudade dos momentos únicos ao lado dos seus”, escreveu uma cliente. A irmã de Jéssica, em uma mensagem comovente, desabafou. “Por que com você, minha irmã? Por que vocês deixaram a gente aqui? Mas agora vocês estão juntos. Estamos cuidando dos meninos por vocês”, escreveu Stephany Barros.