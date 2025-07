Incêndio em morro de Caraguá continua ativo após 18h, diz Defesa

Um incêndio de grandes proporções continua ativo após 18h queimando área de mata em Caraguatatuba, no bairro Martim de Sá. Segundo a Defesa Civil, as causas são desconhecidas e ainda não foi possível dimensionar a extensão da área atingida. Não houve registro de vítimas, desalojados ou desabrigados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O fogo começou por volta de 14h desta terça-feira (29). Às 8h desta quarta (30), segundo a Defesa Civil, as chamas ainda não haviam sido apagadas.