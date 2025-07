Equipe salva a vida de menino de 11 anos atropelado por moto

A equipe de trauma do Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, salvou a vida de Isaac Anthony Nogueira Pinto, de 11 anos, vítima de um acidente grave na manhã de 20 de abril, enquanto andava de bicicleta pela avenida Ubiratã Mendes, no Jardim Boa Vista, zona norte de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A colisão foi provocada por uma motocicleta Honda CB 300R preta, conduzida por um adolescente de 17 anos, sem habilitação. A moto pertencia ao pai do jovem.