Procurado por violência doméstica, homem é preso em São José

Um homem procurado pela justiça por violência doméstica foi preso na terça-feira (29), na região sul de São José dos Campos.

Ele foi preso por equipe da Patrulha Maria da Penha, da 2ª Companhia do 46º BPM/I, durante patrulhamento ostensivo e preventivo.