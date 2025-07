'Matei o velhinho'; mulher é presa por tirar a vida do marido

A Justiça de Goiás decretou a prisão preventiva de Luciana Maria Rodrigues, de 54 anos, suspeita de matar o marido, Lio Neres, de 66 anos, com golpes de faca. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na segunda-feira (29), após a defesa pedir a liberdade da acusada, o que foi negado.

O crime ocorreu em Bonfinópolis, região metropolitana de Goiânia. Após o homicídio, Luciana teria confessado o ato a vizinhos e se referido ao marido como “o velhinho”. Ela foi presa no domingo (27) por policiais do 27º Batalhão da PM, enquanto tentava fugir da cidade e aguardava em um ponto de ônibus.