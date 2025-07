Foragida e com 29 quilos de skunk no ônibus é presa em flagrante

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As mulheres afirmaram que não possuíam bagagens no compartimento inferior do veículo. No entanto, durante a verificação, os policiais localizaram duas malas contendo quase 30 kg de Skunk, uma droga conhecida por sua alta concentração de THC.

As passageiras confessaram ser proprietárias da droga, mas se recusaram a dar informações sobre a origem e o destino do entorpecente. Uma das mulheres admitiu estar foragida pelo crime de roubo e disse ter comprado o documento falso para evitar ser presa.

As duas foram encaminhadas à sede da Polícia Federal em Rondonópolis, onde o caso foi registrado e as providências legais foram adotadas.