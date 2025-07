Jornalista sofre acidente e fica gravemente ferido

O repórter Juliano Zimmer, de 45 anos, ficou ferido após um acidente de trânsito ocorrido na noite desta terça-feira (29), por volta das 19h30, na BR-163. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jornalista foi fechado por outro veículo, perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. O veículo só parou dentro de uma vala à margem da rodovia.

O acidente aconteceu no trecho entre Lucas do Rio Verde e Sorriso, em Mato Grosso. Juliano ficou preso às ferragens e foi retirado por equipes da Nova Rota do Oeste, concessionária responsável pela rodovia. Ele sofreu uma fratura no braço e diversas escoriações, mas estava consciente e orientado quando foi socorrido. A vítima foi levada ao Hospital Regional de Sorriso, onde permanece em observação.