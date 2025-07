Conheça o deputado italiano que 'dedurou' Carla Zambelli

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Bonelli é conhecido por sua atuação ambientalista e pertence à ala de esquerda do parlamento italiano.

Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão e à perda do mandato. A parlamentar foi considerada culpada por envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em ação que contou com a participação do hacker Walter Delgatti.

Logo após a condenação, Zambelli fugiu para a Itália, país onde possui cidadania. Desde então, o governo brasileiro buscava sua extradição, até então sem êxito. Com a prisão, a expectativa é que o processo de extradição avance.