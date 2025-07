Bêbado com tornozeleira eletrônica causa acidente de trânsito

O caso ocorreu na Avenida Elmo Serejo, próximo à região de Ceilândia, no Distrito Federal, e foi atendido pelo Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A colisão causou a queda da condutora da moto e de um passageiro na pista. A mulher recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do DF e foi encaminhada ao hospital. Segundo a corporação, ela estava consciente e em estado estável.

No local do acidente, agentes do Detran identificaram que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez e possível uso de substâncias psicoativas. Vídeos gravados no momento do atendimento mostram o condutor desorientado, com dificuldades de equilíbrio. As imagens também foram divulgadas pela página P Sul News.

O homem foi encaminhado à delegacia e autuado com base nos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que tratam de lesão corporal culposa e condução sob efeito de álcool, respectivamente. A Polícia Militar do Distrito Federal prestou apoio à ocorrência, já que o motorista fazia uso de tornozeleira eletrônica.