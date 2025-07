Condenado a 14 anos por estupr0 é recapturado pela polícia

Um homem condenado a mais de 14 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi recapturado na noite desta segunda-feira (29) pela Polícia Judiciária Civil. Ele estava foragido após descumprir as condições do regime semiaberto e teve a prisão novamente decretada.

A recaptura aconteceu em Lucas do Rio Verde, no interior do Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, o homem já cumpria pena em regime semiaberto, mas violou as regras impostas pela Justiça, o que resultou na emissão de um mandado de prisão e na regressão da pena para o regime fechado.