VÍDEO: Motociata reúne apoiadores de Jair Bolsonaro em Brasília

Na tarde desta terça-feira (29), uma motociata em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) percorreu as principais vias da região central de Brasília, com concentração final na Rodoviária do Plano Piloto.

A Polícia Militar do Distrito Federal acompanhou todo o trajeto para garantir a segurança dos participantes e minimizar impactos no trânsito da capital.