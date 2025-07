SJC: Família faz missa por Davi, coroinha que morreu aos 9 anos

A família de Davi Sousa de Paiva, coroinha de 9 anos que faleceu na última semana, realiza uma missa em sua memória no próximo sábado (2), a partir das 18h, na Paróquia Sagrada Família, em São José dos Campos. E a igreja é onde, justamente, o menino deixou um forte legado de devoção e amor cristão.

Davi era conhecido pela dedicação à Paróquia Sagrada Família, onde atuava como coroinha, e também era aluno do Instituto São José. Sua morte, causada por uma enfermidade, mobilizou a comunidade religiosa e escolar, que se uniu em orações e homenagens. Desde o falecimento, familiares têm recebido inúmeras manifestações de carinho e solidariedade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.