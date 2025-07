Incêndio atinge área verde no Jardim América em SJC

Um incêndio em área verde mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (29) no bairro Jardim América, em São José dos Campos. O fogo começou por volta das 10h30 em uma cobertura vegetal na Rua Koichi Matsumura, próximo ao corredor da Linha Verde.

As chamas consumiram cerca de 3 mil metros quadrados de vegetação antes de serem controladas pelas equipes. De acordo com os bombeiros, o fogo foi extinto rapidamente e não houve registro de vítimas ou danos a imóveis próximos.