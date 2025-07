'Até o céu, pai', diz filha no adeus a empresário morto no Vale

A frase emocionada da filha Isa Sardinha marcou a despedida do empresário Moacir Fernandes de Brito, de 46 anos, que faleceu nesta terça-feira (29), em Jacareí. Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou uma foto de infância ao lado do pai e escreveu: “Até o céu, Pai”, em homenagem ao proprietário da empresa Policar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Moacir era uma figura bastante conhecida na cidade por sua atuação no segmento automotivo. À frente da Policar, especializada em serviços estéticos para veículos, conquistou o respeito de clientes e parceiros, além do carinho de amigos e familiares, que lamentaram sua partida com mensagens de pesar nas redes sociais.