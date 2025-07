The King, the power: pastor mirim prega em igreja de São José

Na noite de segunda-feira (28), o missionário mirim Miguel Oliveira, conhecido como Pastor Mirim e conhecido pelo bordão “The King, The Power”, esteve em São José dos Campos para ministrar um culto na Assembleia de Deus localizada no bairro Jardim Bela Vista, região central da cidade.

A celebração reuniu cerca de 150 pessoas e emocionou os participantes, incluindo um adolescente que se aproximou do jovem pregador para tirar uma foto. Miguel, que se destacou nacionalmente por vídeos com profecias, curas e pregações fervorosas, acumula atualmente mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram.

Apesar do sucesso nas redes sociais, o menino também se tornou uma figura controversa. Entre as críticas, estão práticas como rasgar laudos médicos durante cultos e pedir doações em troca de promessas de milagres. As ações motivaram o Conselho Tutelar a restringir sua participação em cultos e transmissões online, o que gerou reação de líderes religiosos e dividiu opiniões entre o público.