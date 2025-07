Polícia investiga a morte de Manu no Vale como homicídio culposo

A suspeita é que Manu tenha sofrido um engasgo enquanto estava sob cuidados em uma creche municipal no bairro Parque dos Príncipes.

De acordo com dados do boletim de ocorrência, Manu foi alimentada com papinha por volta das 10h20 e, em seguida, colocada para descansar em um colchonete, junto a outras crianças.

Cerca de 30 minutos depois, ela começou a vomitar, apresentou sinais de fraqueza e teve a pele arroxeada. As educadoras tentaram socorrê-la com manobras de sucção nasal, mas a situação se agravou rapidamente. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda na unidade escolar. No entanto, Manu já chegou sem vida à UPA 24h Dr. Thelmo de Almeida Cruz.

A Polícia Militar acompanhou o atendimento e conduziu os envolvidos ao plantão da Delegacia Seccional de Jacareí, onde a ocorrência foi formalizada. A diretora da creche também foi incluída no inquérito como parte investigada.