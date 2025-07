Incêndio de grandes proporções atinge morro da Martim de Sá

Um incêndio de grandes proporções atinge, na tarde desta terça-feira (29), o morro da Martim de Sá, em Caraguatatuba, na trilha que dá acesso à Praia Brava. As chamas se espalham rapidamente pela vegetação, provocando preocupação entre moradores e frequentadores da região.



De acordo com relatos de moradores, há suspeita de que o fogo tenha sido provocado intencionalmente. O incêndio ameaça a biodiversidade local e representa risco para pessoas que costumam circular pela trilha.

A população pede uma resposta urgente do Corpo de Bombeiros e das autoridades ambientais para conter o avanço do fogo. Nas redes sociais, moradores compartilham imagens do incêndio e cobram medidas rápidas para evitar maiores danos ambientais.