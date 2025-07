GTAM apreende mochila com drogas usada para abastecer biqueira

Durante patrulhamento realizado pelo Grupo Tático com Apoio de Motos (GTAM) da Guarda Civil Municipal, uma grande quantidade de drogas foi apreendida na manhã desta segunda-feira (29), no bairro Vila Guarani, região central de São José dos Campos.

De acordo com a corporação, os agentes flagraram um homem em atitude suspeita em um local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito correu para uma área de mata e conseguiu fugir, mas deixou para trás uma mochila que carregava.