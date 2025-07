'Para sempre em nossas memórias'; adeus, professora Beth, no Vale

Morreu em Guaratinguetá nesta segunda-feira (28), a professora e coordenadora Elizabeth Vieira, carinhosamente chamada de Beth, que trabalhava na ETEC Marcos Uchôas. A educadora era uma figura respeitada e querida dentro da instituição, onde atuou por anos com dedicação e compromisso com a formação dos estudantes.

Beth teve sua trajetória marcada pelo empenho em transformar vidas por meio da educação. Reconhecida por sua paixão pelo ensino e pelo acolhimento aos alunos, ela foi considerada um dos pilares da escola, contribuindo de forma significativa para o crescimento da comunidade escolar.