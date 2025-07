Matou a namorada após descobrir que ela fazia programa

A Justiça de Minas Gerais negou nesta terça-feira (29) um pedido da defesa de Arthur Godinho de Esteves Zebral, acusado de matar a própria namorada, para a realização de um exame de insanidade mental. O juiz responsável pelo caso entendeu que não há indícios que justifiquem dúvidas sobre a saúde mental do réu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em março deste ano, no bairro Bonfim, região Noroeste de Belo Horizonte. Arthur mantinha um relacionamento de três anos com Shirley Vila Nova Caldeira Diniz. Ao descobrir que a companheira atuava como garota de programa, ele a matou com golpes de faca dentro do apartamento onde viviam.