Agora: veículo pega fogo em Jacareí; 3º em 24h

Um carro pegou fogo no final da tarde desta terça-feira (29) em Jacareí, na descida da rua General Carneiro. O incidente foi registrado por uma moradora, identificada como Nicolle Franco. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Este é mais um caso de incêndio veicular na cidade, que vem registrando ocorrências semelhantes nos dias. As causas do fogo ainda não foram divulgadas, e não há confirmação oficial sobre o acionamento do Corpo de Bombeiros.