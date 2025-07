Homem é preso por tráfico de drogas em SJC

Na manhã desta terça-feira (29), um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos, durante uma ação do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM/I). A abordagem ocorreu por volta das 9h, na Rua Messias Palmeira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram o suspeito com um volume sob a blusa. Ao realizarem a abordagem, encontraram porções de entorpecentes e um celular. Após consulta criminal, foi constatado que o indivíduo já possuía diversas passagens pela polícia.