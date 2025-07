Davi e os pais se tornam exemplo de amor, fé e esperança em SJC

“Davi viveu com os melhores pais, irmãos, tios e avós. Foi tão amado que Jesus quis recebê-lo de volta.”

Foi assim que uma amiga dos pais do menino Davi Sousa de Paiva, de apenas 9 anos, se expressou por meio das redes sociais nesse momento de imensa dor na família do garoto de São José dos Campos.

