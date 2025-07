Furtos em SJC: 'Tivemos um cidadão preso 15 vezes', diz Anderson

A sensação de segurança também traz as notícias que a gente vê. A gente vê estados e outros municípios que são bem violentos. Só de nós ouvirmos essas notícias, isso também deixa a gente um pouco abalado. Isso daí mexe também. Então, isso mexe com a sensação de segurança. Tivemos um caso aqui em São José dos Campos de um latrocínio. Um roubo seguido de morte em uma residência, do mecânico. A polícia, aí é outro dado em São José dos Campos. A Polícia Civil aqui já atingiu o número de mais de 90% dos casos do ano que são solucionados. A gente está no terceiro ano consecutivo, onde mais de 90% dos casos são solucionados.

Nesse caso específico foi solucionado rapidamente. Seja da prisão dos criminosos, seja do envolvimento que tinha de uma colaboradora, de uma pessoa que trabalhava na casa, que estava envolvida também, quer dizer, foi algo que foi planejado. Então, a Polícia Civil tem dado essas respostas rápidas. Isso tem a tecnologia. Cidade bem monitorada, com câmeras, com inteligência artificial.

