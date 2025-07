CEO volta dos EUA com chance de Embraer escapar do tarifaço

Após ser surpreendido pelo anúncio da tarifa de 50% aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, o que afeta diretamente a Embraer, o presidente e CEO da companhia, Francisco Gomes Neto, vem realizando um lobby de alto nível nos EUA para reduzir a cobrança, o que ainda nem o governo federal conseguiu.

Desde 9 de julho, ele se encontrou com o Secretário de Comércio, Howard Lutnick, o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, o Secretário de Transportes, Sean Duffy, e um assessor sênior do Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer.