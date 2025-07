ATENÇÃO: Ex invade casa e ataca casal com martelo em São José

Ao tentar impedir a entrada, ela foi agredida com puxões de cabelo e empurrões, resultando em marcas visíveis nos braços e no couro cabeludo. O atual companheiro, ao tentar proteger a companheira, foi atingido na cabeça com um golpe de martelo, sendo necessário o atendimento médico devido às lesões e inchaços.

Após as agressões, o autor retornou aos fundos da casa, ameaçando suicídio com uma faca próxima ao pescoço. As equipes da Polícia Militar tentaram diálogo, mas diante da recusa em se render e do risco iminente, utilizaram uma arma de incapacitação neuromuscular (teaser) para contê-lo com segurança.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou atendimento tanto ao agressor, que foi internado sob escolta no pronto-socorro da Vila Industrial, quanto às vítimas. Segundo a polícia, a medida foi necessária para evitar o agravamento do conflito e preservar a integridade de todos os envolvidos.