Furto de 7 mil litros de gasolina no Vale leva dupla à prisão

Dois homens foram presos pelo furto de 7 mil litros de combustível de dutos subterrâneos da Transpetro, em Paraibuna, na noite de segunda-feira (28).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A denúncia foi feita pela empresa, que identificou o crime após detectar perda de pressão nos dutos por onde passam os combustíveis.