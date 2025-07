Vale é palco de simulado do Exército com militares e helicópteros

Um simulado da Aviação do Exército acontece no Vale do Paraíba nesta semana com militares e helicópteros. As atividades começaram na segunda-feira (28) e seguem até sexta-feira (1º).

A Operação 3 Luas movimenta as cidades de Taubaté e Caçapava com simulações de combate envolvendo 342 militares e 11 helicópteros da Aviação do Exército.